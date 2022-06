‘De bultrug van Knokke’ blijft opduiken en heeft zelfs een favoriet adresje voor onze kust: “Zeer uitzonderlijk. Mogelijk gaat het zelfs om twee walvissen”

Knokke-HeistWanneer vertrekt de bultrugwalvis terug van voor de kust van Knokke-Heist en Zeebrugge? Het dier zorgt nu al ruim een week voor opvallende taferelen en lokt walvisspotters naar onze kust. “Het is pas de tweede keer dat een levende bultrug vanaf het strand kan worden waargenomen”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “En het is de eerste keer dat zo’n exemplaar meerdere dagen op ongeveer dezelfde locatie blijft hangen.” Of het dier er momenteel nog vertoeft, is evenwel onduidelijk. De walvis blijkt wél een favoriet plekje te hebben.

‘De bultrug van Knokke’, zo wordt het dier nu al genoemd. Verrassend is dat niet, aangezien de walvis zich duidelijk thuis voelt voor de kust van Knokke-Heist. Een week lang is het dier er bijna dagelijks te spotten. De beste plaats? Het Albertstrand, ter hoogte van het Casino. Volgens kenner duikt de walvis meestal na 15 uur op.

De bultrugwalvis is een vinvis van gemiddeld 25.000 kilo en zo’n 14 tot 15 meter lang. Dat het beest voor onze kust zwemt en zó dichtbij, is hoogst uitzonderlijk. Normaal zwemt de bultrugwalvis in het hoge Noorden. “De normale habitat van de soort is de Atlantische Oceaan, al gebeurt het de voorbije twintig jaar wel meer dat ze opduiken in de Noordzee”, vertelde Jan Haelters van het Vlaams Instituut voor de Zee daar eerder over. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de populatie fiks gegroeid is.” Volgens Haelters kan de bultrugwalvis hier ook perfect overleven, al is de drukke scheepvaartroute wel een gevaar.

Volledig scherm De bultrugwalvis zorgt voor opvallende taferelen voor onze kust © Natuurpunt

Uitzonderlijk fenomeen

De walvis lokte de voorbije week al heel wat spotters richting Knokke-Heist. Volgens Natuurpunt is het dan ook een uitzonderlijk fenomeen. “Het is pas de tweede keer dat een levende bultrug vanaf het strand kan waargenomen worden”, klinkt het bij de organisatie. “En het is de eerste keer dat zo’n exemplaar meerdere dagen op ongeveer dezelfde locatie blijft hangen.” Hoe lang de walvis nog voor de Belgische kust zal ronddobberen, is evenwel onduidelijk. Het dier wordt nu al een week gespot, al zijn er de laatste dagen minder waarnemingen. Het gaat vermoedelijk om een jong en relatief klein exemplaar. Het dier springt vaak bijna volledig uit het water om dan met een indrukwekkende ‘splash’ neer te ploffen. De laatste waarneming van een levende bultrug in het Belgische deel van de Noordzee dateert van 24 januari 2019. Toen werd vanaf het onderzoeksschip Simon Stevin een exemplaar opgemerkt ongeveer 4 zeemijl voor de kust van Oostende.

Volledig scherm De bultrugwalvis die voor de kust van Knokke-Heist en Zeebrugge werd gespot, heeft een duidelijke wonde op de rugflank © Filip De Ruwe

Twee exemplaren?

Momenteel wordt volop onderzocht of er mogelijk meer dan één bultrugwalvis voor onze kust zwemt. “Momenteel zijn er nog geen twee exemplaren samen gezien, maar op basis van min of meer gelijktijdige waarnemingen op verschillende locaties in Nederland en België, bestaat het vermoeden dat het mogelijk om twee walvissen gaat”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “Alle beschikbare beeldmateriaal wordt momenteel vergeleken.” Cruciaal bij die vergelijking is een foto die op 3 juni werd genomen voor de kust van Zeebrugge. Op die foto is een duidelijke snijwonde te zien op de rugflank van de bultrug.

