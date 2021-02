“Dat rebelse maakte van jou zo’n goede burgemeester, meneer Lippens”: inwoners van Knokke-Heist pennen mooie woorden in rouwregisters

Knokke-Heist Piet De Groote (54) wordt waarnemend burgemees­ter van Knok­ke-Heist: “Enkele dagen geleden belde Leopold me op. ‘Piet, het gaat niet goed met me’, zei hij”

19 februari Burgemeester Leopold Lippens (GBL) stierf vrijdagmiddag om 11.57 uur in het ziekenhuis, vlak nadat het schepencollege van ‘zijn’ Knokke-Heist was afgelopen. “Bijna symbolisch”, zegt waarnemend burgemeester Piet De Groote (54). “We hadden al een slecht voorgevoel. Voor het eerst was hij niet aanwezig op het digitaal schepencollege. We verliezen een absoluut monument. Hij heeft gevochten als een leeuw.” Eerstdaags wordt beslist over de opvolging van Lippens.