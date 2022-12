Dan toch: Knokke-Heist krijgt volledig nieuw dierenasiel langs Sluisstraat

Met de beslissing komt een einde aan de ongerustheid van inwoners en oppositie, die vreesden dat het dierenasiel volledig zou verdwijnen. Het huidige asiel is in elk geval verouderd, zoveel is duidelijk. De infrastructuur voldoet niet meer aan de dierenwelzijnsnormen. Bovendien is de locatie op de site van het recyclagepark niet ideaal om een testwandeling te maken met je potentiële, nieuwe huisdier. “Met deze informatie in het achterhoofd overwoog het gemeentebestuur afgelopen weken alle opties om de dieren in de beste omstandigheden onder te brengen. De bouw van een nieuw dierenasiel op het grondgebied genoot steeds de voorkeur. Toch werden alle pistes bekeken”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen).