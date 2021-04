“Dagelijks heb ik tot 600 euro schade”: een middag op het strand in Knokke, waar tieners constant voor overlast zorgen

Knokke-Heist“Dagelijks richten ze schade aan. Ze doen zelfs hun behoefte in mijn douche. En als ik ze vraag of ze dat thuis ook doen, lachen ze me uit.” De stranduitbaters zien met lede ogen aan hoe honderden jongeren al dagenlang samentroepen op het strand van Knokke en voor overlast zorgen. De jongsten zijn amper 14 jaar oud. En hun ouders? Die zijn vaak in geen velden of wegen te bespeuren.