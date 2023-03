Crèmerie François opent nieuw ijssalon met takeaway in Knokke: vierde filiaal voor bekende Sint-Niklase ijsmaker

Vier jaar geleden opende Crèmerie François een ijssalon op de Dumortierlaan in Knokke. Dat bleek meteen een schot in de roos te zijn. “De zaak werd een groot succes, waardoor het er erg druk werd”, ondervonden Lies Van de Casserie en Christophe Penneman van Crèmerie François. “Enkele weken geleden kregen we telefoon met de vraag of we interesse hadden om vlakbij een ander ijssalon op de hoek van de Kustlaan met de Marie-Josestraat over te nemen. Na overleg met onze zakenpartners Wendy Benoot en Jan D’hooge die via franchise het ijssalon in Knokke uitbaten, gingen we op het voorstel in. Nog diezelfde week zijn we naar Italië vertrokken om grote inkopen te doen.”