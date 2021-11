Coronacijfers in Knokke-Heist blijven stijgen, dus verbiedt burgemeester alle binnenactiviteiten: “Reguliere zorg in ziekenhuis komt ernstig in gevaar”

Knokke-Heist Alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten die binnen plaatsvinden in Knokke-Heist, worden tot eind deze maand verboden voor iedereen ouder dan 13 jaar. Dat heeft burgemeester Piet De Groote (GBL) beslist. Het aantal coronabesmettingen in de kustgemeente blijft fors stijgen. “Nu ook de afdeling intensieve zorgen in het AZ Zeno vol ligt en de reguliere zorg ernstig in gevaar komt, moeten we maatregelen nemen om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt Piet De Groote. Ook privé-initiatieven worden afgeraden.

Het aantal besmettingen in Knokke-Heist steeg deze week naar 122 nieuwe gevallen. In vergelijking met twee weken geleden is dat bijna een viervoudiging. Daarom neemt het gemeentebestuur nu verschillende maatregelen. Niet alleen wordt gevraagd de federale regels strikt op te volgen en de mondmaskerplicht na te leven, er volgen nog andere ingrepen. Alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten die binnen plaatsvinden, zullen tot en met 30 november tijdelijk niet meer toegelaten worden voor personen vanaf 13 jaar. Alle binnenactiviteiten van de verenigingen zullen tot die datum ook niet kunnen doorgaan. Het gemeentebestuur hoopt met deze beslissing dat de uitbraak zich niet verderzet en dat het ziekenhuis ook niet-coronapatiënten kan blijven verzorgen.

Besmettingen binnen

De maatregelen komen er ook omdat de afdeling intensieve zorgen in het AZ Zeno vol ligt en de reguliere zorg ernstig in gevaar komt. Burgemeester Piet de Groote benadrukt dat de situatie ernstig is en dat het bestuur deze beslissing heeft genomen om de gezondheid en het welzijn van alle Knokke-Heistenaars en in het bijzonder van onze meest kwetsbare inwoners te beschermen. “Heel wat besmettingen in de gemeente kunnen we terugleiden tot binnenactiviteiten in groep. We voelen ons dus genoodzaakt om bovenop de geldende coronaregels, tijdelijk extra maatregelen te nemen. We willen daarmee absoluut vermijden dat mensen ook met andere klachten of aandoeningen niet meer in ons ziekenhuis terecht kunnen.” Uit de besmettingscijfers blijkt dat de meeste besmettingen voorkomen bij ouderen. Daarom is er bewust gekozen om de maatregel maar te laten ingaan voor personen vanaf 13 jaar”, aldus de burgemeester.

Bibliotheek en tentoonstellingen blijven open

Concreet betekent dit dat alle podiumvoorstellingen, fuiven, sportwedstrijden en -trainingen, concerten, cursussen, lezingen, eetfestijnen, … die indoor georganiseerd worden door een vereniging en/of in verenigingsverband plaatsvinden, niet mogen doorgaan tot en met 30 november. Alle seniorenontmoetingscentra in de gemeente sluiten tot en met 30 november de deuren. Privé-initiatieven mogen volgens het besluit wel nog, maar het gemeentebestuur doet daar een warme oproep om die voorlopig ook uit te stellen en geen risico’s te nemen.

De tentoonstellingen die momenteel in Cultuurcentrum Scharpoord lopen, blijven voorlopig wel toegankelijk voor het publiek. “Daar gelden al specifieke maatregelen en de meeste bezoeken gebeuren in gezinsverband of individueel. De gemeentelijke bibliotheekfilialen blijven om diezelfde reden open. Het For Freedom museum en Zwin Natuurpark blijven toegankelijk. Het blijft ook toegelaten om bijvoorbeeld een indoor tennisplein te huren, te zwemmen of te fitnessen, aangezien dit gaat om sportactiviteiten die in individueel of los verband beoefend worden en waar ook al specifieke maatregelen van kracht zijn”, zegt het gemeentebestuur nog. De jeugdbewegingen mogen hun activiteiten blijven organiseren voor jongeren ouder dan 13, maar die moeten dan wel buiten plaatsvinden. Ook sportclubs kunnen outdoor sportactiviteiten voor jongeren ouder dan 13 jaar blijven organiseren. De erediensten kunnen eveneeens plaatsvinden.

Mondmaskerplicht

Het gemeentebestuur doet daarnaast een oproep aan alle inwoners, tweedeverbijvers en bezoekers om zich strikt te houden aan alle geldende coronamaatregelen en steeds een mondmasker te dragen waar het moet. “Het blijft belangrijk om ook in de horeca voorzichtig te blijven en er alle maatregelen goed op te volgen. Zo vermijden we dat er strengere maatregelen volgen zoals een lockdown of volledige sluiting van de handels- en horecazaken”, besluit burgemeester Piet De Groote.

De beslissing om de activiteiten te verbieden gaat in met een burgemeestersbesluit vanaf maandag 8 november tot en met dinsdag 30 november.