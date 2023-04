Cora hielp Roman aan een nieuw leven in Middelburg: ‘In Oekraïne zou ik sterven aan het front’

Twintiger en 15-jarig meisje slaan elkaar met glas bij caféruzie: "Hij had een opmerking gemaakt over haar gewaagde outfit”

Een 25-jarige man uit Knokke riskeert 6 maanden cel met uitstel voor twee vechtpartijen in het uitgaansmilieu. Volgens het parket gooide D.L. onder meer een bierglas in het gezicht van een 15-jarig meisje, dat hij kort ervoor had beledigd.