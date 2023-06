Coöperatief wonen iets voor jou? Knokke-Heist organiseert infoavond over nieuwe woonvorm

LEVENSVER­HAAL. Gilbert (82) sterft na koetsonge­val: “Toen hij uit coma ontwaakte, vroeg hij om goed voor z"n paarden te zorgen”

Gilbert Vansteelandt (82) uit Aartrijke was een landbouwer in hart en nieren. Na z’n pensioen legde hij zich volledig toe op z’n paarden. “Als het zomer werd, ging hij vrijwel elke dag met z’n koets de baan op”, vertelt z’n familie. Op 1 mei liep het echter gruwelijk verkeerd tijdens een tocht in Aalter. Waar hij in 2011 nog een identiek ongeval overleefde, bezweek Gilbert vorige week in het ziekenhuis aan z’n verwondingen.