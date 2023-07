Community House in Knokke-Heist haalt de mosterd in Scandinavië: dit wordt de invulling

INTERVIEW. Burgemees­ter van Knokke: “Ik vraag verster­king van de federale politie, ik wil er zelfs voor betalen”

Protest tegen de hoogbouw, klachten over de nieuwe golf, overlast van ‘ongemanierde jongeren’ op hittedagen en sloten drank en drugs in de VRT Max-reeks ‘Knokke Off’: de mondainste onzer badsteden was de voorbije weken niet uit het nieuws te branden. Burgemeester Piet De Groote (57), de opvolger van Leopold graaf Lippens, zet bij de start van de zomervakantie de puntjes op de i: “Iedereen is welkom in Knokke-Heist, maar...”