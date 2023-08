Champagne op het strand en exclusieve kunst: meest luxueuze braderie van het land strijkt opnieuw neer in het Zoute in Knokke

Vrouw (79) breekt arm bij aanrijding met kusttram in Blankenber­ge

De kusttram is dinsdagnamiddag in Blankenberge in botsing gekomen met een 79-jarige vrouw. Dat bevestigen De Lijn en de politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke. Het slachtoffer liep bij het ongeval een gebroken arm op.