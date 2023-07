Cartoonfestival Knokke-Heist van start met thema 'Echt?'

HUIZEN­JACHT. Horecapand gezocht in Brugge: “Jammer genoeg schrikt het woordje ‘horeca’ de banken nog vaak af”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Dit keer trekken we met een makelaar door Brugge, op zoek naar een geschikt horecapand. “Als de banken meegaan in het verhaal, kan je je droom realiseren, maar dat is niet altijd eenvoudig.”