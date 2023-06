Cartoonfestival Knokke-Heist staat in teken van actueel thema: “Wat is nog echt?”

Krijgt luxehotel La Réserve in Knokke een extra terras óp het water? Iedereen zegt ‘ja’... behalve de buurt

Als het van Marc Coucke en Bart Versluys afhangt, krijgt hun luxehotel La Réserve in Knokke-Heist er een terras óp het aangrenzende Zegemeer bij. De ondernemers deden daar een aanvraag voor en het gemeentebestuur kende onder voorwaarden een omgevingsvergunning toe. Of het terras er effectief komt, is evenwel nog geen zekerheid.