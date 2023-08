Cartoonfestival in Knokke-Heist lokte al 8.000 bezoekers

Troep langs de Zeeuws-Vlaam­se kust wordt vandaag opgeruimd; van snackver­pak­kin­gen tot peuken

Honderden vrijwilligers beginnen vandaag aan een vijftiendaagse schoonmaak van de hele Nederlandse kust. Burgemeester Marga Vermue geeft in Zeeland om 10.00 uur het startsein op het strand in Cadzand bij strandpaviljoen Moio Beach. Vorig jaar werd in onze provincie 540 kilo afval opgeruimd van de Zeeuwse stranden.