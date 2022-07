Burgemeester trots op vernieuwde Graaf d’Ursellaan: “De chicste winkelstraat van Knokke-Heist”

Met de openstelling van de Graaf d’Ursellaan is de tweede fase in het globale project Doortocht Heist afgerond. De Graaf d’Ursellaan is volledig vernieuwd als een aantrekkelijke shoppingboulevard. Dit concept werd aan de noordzijde van de Elizabetlaan vanaf het Heldenplein via een nieuwe esplanade doorgetrokken tot aan het Vissershuldeplein, zodat ook daar lokale handel en horeca volledig kunnen openbloeien.

Van de 5 hectare oppervlakte in asfalt en beton zal er 2,2 hectare onthard worden. Van de resterende 2,8 hectare verharding wordt het regenwater opgevangen in infiltratieriolen. “Hiervoor is een ingenieus net van 5 kilometer buizen aangelegd. Zo worden er maar liefst 13 olympische zwembaden aan regenwater op jaarbasis niet meer afgevoerd via de riolering, maar wordt het ter plaatse gehouden. En dat is goed voor het klimaat en tegen de verzilting”, licht burgemeester Piet De Groote toe.