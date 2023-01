Burgemeester Piet De Groote nodigt iedereen uit voor nieuwjaarsboodschap, die voor het eerst vertaald wordt door doventolk

Brugge Crematori­um van Brugge schenkt opbrengst uit edelmeta­len aan vzw MUG-Heli

Het crematorium van Brugge overhandigde maandag een cheque met de opbrengst uit (edel)metalen aan de Stichting MUG-Heli van het AZ Sint-Jan in Brugge. Uitvaartspecialist DELA en de stad Brugge zorgen er met deze gift mee voor dat de helikopter vanaf zijn standplaats in het AZ Sint-Jan Brugge ook in 2023 mensenlevens kan redden in West-Vlaanderen.

