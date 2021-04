Burgemeester ontgoocheld over heropening op 8 mei: “Momenteel druk in Knokke, en terrassen zouden antwoord kunnen zijn”

Dinsdag toonde Piet De Groote zich nog bezorgd over de terrassen. “Je moet de mensen buiten krijgen, anders feesten ze binnen", sprak de burgervader van Knokke-Heist. “De horeca kan alles veilig organiseren.”

De Groote dacht ook luidop na over de mogelijkheden om de terrassen tóch te openen als het Overlegcomité besliste dat ze langer dan 1 mei zouden gesloten blijven. Dat is nu het geval, met 8 mei als nieuwe datum maar toch betekent dat niet per se dat de terrassen in Knokke-Heist eerder openen. “Ik wil eerst het ministerieel besluit bekijken en overleg plegen met de kustburgemeesters. Ik wil zeker geen rebel zijn”, aldus Piet De Groote.

Voorgelogen

Dat hij ontgoocheld is, staat wél vast. “Ze hebben de horeca voorgelogen", zegt De Groote. “Op 1 mei zou aanvankelijk de volledige horeca mogen openen en nu zijn zelfs de terrassen langer verboden. Wat als de terrassen in Nederland vroeger open mogen? Dan zal het een volkstoeloop zijn naar daar nu niet-essentiële reizen weer toegelaten zijn. We moeten ook nog afwachten of de terrassen op 8 mei effectief openen...”

Woensdagmiddag werd nogmaals duidelijk dat er momenteel heel wat volk is in Knokke-Heist. “Ik schat dat er momenteel zo’n 50.000 tweedeverblijvers aanwezig zijn”, aldus de burgemeester. Voor de politie is het onbegonnen werk om alle aanwezigen te controleren of te wijzen op de afstandsregels. “De terrassen en strandbars zouden mee zorgen voor de spreiding van die mensen”, zegt de burgemeester nog.