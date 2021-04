Burgemeester Knokke-Heist wil ouders feestende jongeren vervolgen voor kinderverwaarlozing: “Ze hebben hen in de steek gelaten”

Met het einde van de paasvakantie is de rust teruggekeerd, maar de burgemeester is niet van plan de zaak zomaar te laten passeren. De Groote wil samen met het parket onderzoeken of de ouders van de feestende minderjarigen vervolgd kunnen worden voor ‘kinderverwaarlozing’. “14-jarigen die aan comazuipen doen en de ouders die niet ingrijpen: dat is toch onbegrijpelijk”, zucht de burgemeester. “Die mensen laten hun kind in de steek. Er zijn gevallen geweest waarvan de ouders zelfs de moeite niet doen om naar Knokke-Heist af te zakken terwijl ze weten wat er aan de hand was. Anderen zeggen schaamteloos dat ze hun zoon of dochter naar Knokke hebben gevoerd om te feesten. Waar zijn we dan mee bezig?”