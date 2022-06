Bultrugwalvis gespot voor de kust van Knokke-Heist en dat is best uitzonderlijk

De bultrugwalvis is een vinvis van gemiddeld 25.000 kilo en zo’n 14 tot 15 meter lang. Dat het beest voor onze kust zwemt en zó dichtbij, is hoogst uitzonderlijk. Normaal zwemt de bultrugwalvis in het hoge Noorden. Voor het jaar 2000 werden ze haast nooit waargenomen in de Noordzee. Sinds die periode gebeurt het sporadisch. De waarneming voor de kust van Knokke-Heist zorgde dinsdagavond meteen voor de komst van heel wat spotters op het strand.

Jan Haelters van het Vlaams Instituut voor de Zee, is niet verbaasd over de waarneming. “De bultrugwalvis werd enkele dagen geleden al gesignaleerd in Nederland, dan is een tochtje richting Knokke-Heist snel gemaakt”, zegt Haelters. “Het is wel zo dat het eerder uitzonderlijk is dat de bultrugwalvis voor onze kust opduikt. De normale habitat van de soort is de Atlantische Ocean, al gebeurt het de voorbije twintig jaar wel meer dat ze opduiken in de Noordzee. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de populatie fiks gegroeid is.” Volgens Haelters kan de bultrugwalvis hier ook perfect overleven, al is de drukke scheepvaartroute wel een gevaar. “Ook het feit dat de walvis zo dicht tegen de kust zwom, is voor die soort geen gevaar. Ze zijn het gewoon om in ondiep water te zwemmen. Het is dus perfect mogelijk dat het beest de komende tijd nog diverse keren opduikt voor onze kust."