Briek (9) leeft met uiterst zeldzame afwijking, maar heeft geen recht op assistentiebudget wegens ‘niet prioritair’: “Hij wordt gereduceerd tot een dossier”

Knokke Café-inbreker geklist door achtergela­ten DNA op flesje fruitsap

8 april Een 43-jarige Algerijn heeft een jaar cel gekregen voor een inbraak in café In De Smisse in Knokke. De feiten dateren al van vijf jaar geleden, maar Ahmed S. kon pas meer recent geïdentificeerd worden aan de hand van zijn DNA dat werd aangetroffen op een flesje fruitsap.