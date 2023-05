Brand verwoest schuur bij Nieuwvliet

Blanken­berg­se liberalen onthullen logo en eerste namen van lijst Team Blankenber­ge: “Het gekibbel in de vorige coalitie heeft onze stad niet veel bijge­bracht”

De Blankenbergse Open Vld onthulde het logo van Team Blankenberge waarmee het in oktober 2024 naar de kiezer trekt. Daarnaast werden ook de eerste namen voor de lijst bekendgemaakt. Daarbij is er alvast een nieuwkomer die geen onbekende is in het lokale politieke landschap. Burgemeester Björn Prasse windt er geen doekjes om: “We willen de stad blijven besturen. Er is een poging geweest om het zonder ons te doen en na twee jaar lagen ze te rollen over straat.”