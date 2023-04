‘Borsele is geen meterkast, dus gebruik dat woord niet meer’

AZ Zeno start met ‘PLUSZORG’ om de levenskwa­li­teit bij kanker te verbeteren

Om de levenskwaliteit van patiënten met kanker te verbeteren, start AZ Zeno in Knokke-Heist ‘PLUSZORG’ op. Pluszorg biedt een medisch begeleid zorgtraject waarbij verschillende therapieën kunnen worden ingezet, ter ondersteuning van de klassieke behandelingen zoals chemotherapie. “Integratieve zorg is niet nieuw en heeft zijn nut in het buitenland al bewezen. AZ Zeno is met dit project in Vlaanderen toonaangevend”, klinkt het.