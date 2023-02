Bomenplan Knokke-Heist verder uitgerold in Westkapellestraat en Kursaalstraat

Knokke-Heist De ‘grootste zandopspui­ting in 40 jaar’ in Knok­ke-Heist loopt vertraging op, maar eind deze maand volgt wel eerste lading zand

De gemeente Knokke-Heist wacht nog altijd op de ‘grootste zandopspuiting in veertig jaar’, ondertussen drie jaar geleden aangekondigd. Daarvoor is meer dan vijf miljoen kubieke meter zand nodig, waarvan de helft van de werf van de Nieuwe Sluis in Terneuzen zou komen. Maar dat plan loopt heel wat vertraging op: er werd onder meer PFAS in de grond gevonden.