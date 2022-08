Bijna 3.000 aanmeldingen op spoed in de maand juli in Knokke en Blankenberge: “Opvallend veel breuken en snijwonden”

“We weten dat het tijdens de zomermaanden heel druk kan worden en breiden daarom onze capaciteit uit”, zegt urgentiearts Stefanie D’Hollander. “Dat doen we met jobstudenten verpleging, administratie én met extra artsen. Met extra mankracht proberen we de wachttijd voor de patiënt te beperken. We werken steeds volgens het triageprincipe. Dat wil zeggen dat wie ernstig ziek is, eerder geholpen wordt dan wie slechts mild ziek of gewond is. We informeren de patiënten bij hun aanmelding en in de wachtzaal met een filmpje. Als patiënten goed geïnformeerd zijn, dan hebben ze vaak begrip als ze even moeten wachten.”

AZ Zeno heeft een spoedgevallendienst op de campus in Knokkke-Heist én op de campus in Blankenberge. Op beide locaties kan je 24 uur op 24 terecht voor medische hulp. In de maand juli telde de spoedgevallendienst bijna 3.000 aanmeldingen over beide campussen heen, een sterke stijging ten opzichte van vorige jaren. De MUG rukte 82 keer uit in Knokke-Heist, de PIT (paramedisch interventieteam) van campus Blankenberge moest maar liefst 182 keer uitrijden in juli.

Covid

“De eerste zomermaand was het opvallend druk”, zegt hoofdverpleegkundige Mathieu Hinoul. “We zagen veel breuken en snijwonden. Mensen bevinden zich in een andere omgeving en een ongeluk is snel gebeurd. Ook krijgen we vaak toeristen over de vloer, geregeld met kinderen, die ziek worden tijdens hun vakantie. Patiënten die te diep in het glas keken, zijn er natuurlijk ook. We proberen iedereen zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Covid blijft ook deze zomer van de partij, zij het wel op de achtergrond. We zien dat mensen minder ziek zijn en we ontdekken een besmetting vaak bij de screening voor opname. Covid zorgt nog steeds voor extra werk, maar de verscheidenheid aan patiënten, elk met hun verhaal, blijft het boeiend maken. We zijn alvast klaar voor de maand augustus.”

Wie dringend medische hulp nodig heeft kan terecht op de spoedgevallendienst van AZ Zeno, zowel op campus Knokke-Heist (Kalvekeetdijk 260) als op campus Blankenberge (dr. F. Verhaeghestraat 1).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.