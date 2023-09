Bietenrooier belandt in de sloot bij Oostburg

Brugs biercafé De Garre viert 40-jarig bestaan met exclusieve fles van 9 (!) liter: “Perfect geschikt voor verzame­laars”

In een verborgen steegje midden in de binnenstad van Brugge vind je sinds 1984 Staminee De Garre. Een biercafé met een eigen typische sfeer en waar de tijd is blijven stilstaan. Om het 40-jarig bestaan te vieren, lanceert zaakvoerder Carl Ascoop (49) 350 special edition-flessen van ‘De Garre’. Inhoud? 9 (!) liter. “Het is vooral voor de verzamelaars", glimlacht Carl.