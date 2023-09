BINNENKIJ­KER. De oude brouwerij van Rode Duivel Charles De Ketelaere: “Dit zullen geen goedkope appartemen­ten zijn”

Tijdens het Open Monumentenweekend kan je als bezoeker een kijkje nemen in de vroegere brouwerij Floor langs de Oude Zak in Brugge. Dat historische gebouw is aangekocht door een aantal mede-eigenaars, onder wie voetballer Charles De Ketelaere (20). Een eerste blik toont dat er véél werk op de plank ligt. “De architect zal eens in zijn haren hebben gekrabd.”