Beroepsinbreker schept op tegen politie: “Ik sloeg al in veel landen toe, maar ik steel enkel van de rijken”

Een 27-jarige Italiaan riskeert 3 jaar cel voor twee woninginbraken in Knokke en Antwerpen en twee pogingen daartoe. Tijdens een overbrenging naar een verhoor schepte Dilan H. op tegen de politie over z’n criminele carrière. “Ik sloeg al in veel landen toe, maar ik steel enkel van de rijken”, klonk het.

Inbrekers sloegen op 8 april vorig jaar hun slag in een woning in Knokke. Ze namen er de vlucht met een portefeuille, handtas, reistas en cash geld. Tien dagen later viseerden ze dan weer een villa in Antwerpen. Een buurman zag er hoe de daders een kluis en handtassen door een raam naar buiten haalden. Speurders kregen na de twee inbraken een rondtrekkende dadergroepering in het vizier. “De bende gebruikte meerdere voertuigen en voerde de nodige voorverkenningen uit”, sprak Frank Demeester. “Ze gingen erg georganiseerd te werk.”

De Italiaan Dilan H. (27) werd op 18 mei vorig jaar opgepakt in een Leuvens onderzoek naar een inbraakpoging. Hij kon tijdens het onderzoek ook gelinkt worden aan de inbraken in Knokke en Antwerpen en twee pogingen op 4 en 8 april in Knokke. Het parket vervolgde de twintiger ook voor twee diefstallen van nummerplaten. Dilan H. riskeert voor al die feiten 3 jaar cel. In de Leuvense zaak kreeg hij op 6 januari dit jaar al 2 jaar effectief.

Verklaring zonder advocaat

Opvallend: tijdens een overbrenging voor een verhoor schepte de beklaagde op tegen de politie over z’n criminele carrière. “Ik sloeg al in veel landen toe, maar ik steel enkel van de rijken”, klonk het onder meer. Zijn advocaat Kris Vincke benadrukte dat die verklaringen werden afgelegd zonder de bijstand van een advocaat. Voor de inbraak in Antwerpen ging hij voor de vrijspraak. Voor de overige feiten vroeg de verdediging om rekening te houden met het Leuvense vonnis en geen bijkomende straf meer op te leggen. Naast Dilan H. stond overigens ook nog een andere Italiaan terecht. Alfonso C. (44) huurde op zijn naam auto’s voor de bende en riskeert daarvoor 15 maanden cel. Zijn advocate Nadia Lorenzetti drong aan op een voorwaardelijke straf, zodat haar cliënt zich kan laten behandelen voor z’n cocaïneverslaving. Vonnis op 31 augustus.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.