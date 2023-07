Bergers weten gezonken jacht weer van bodem Westerschelde te lichten

Het succesver­haal van de elektri­sche shuttlebus­jes in Knok­ke-Heist: “Nooit eerder vervoerden we zoveel mensen op één weekend”

De elektronische shuttlebusjes in Knokke-Heist, waarmee bezoekers gratis doorheen de winkelstraten worden gebracht, blijven een groot succes. Afgelopen weekend vervoerden de busjes zelfs meer passagiers dan ooit: 1.050 om precies te zijn. En dat op twee dagen tijd. “Het is het ideale vervoermiddel om je te verplaatsen in de Gouden Handelsdriehoek”, zegt het gemeentebestuur.