Benjamin en Junior Vermeulen, broederstrijd in het water: ‘We blijven normaal doen hoor’

Ze zijn elkaars concurrenten en motivators tegelijkertijd. Junior liet op de 50 meter vrije slag zijn broer achter zich. Benjamin was de snelste bij de 100 meter schoolslag. ,,We wilden graag nog een extra podiumplek behalen”, blikt Junior terug op de Zeeuwse kampioenschappen die dit weekeinde in Oostburg werden gehouden.

De meeste overwinningen gingen naar de broers Kalle en Melle van Gemert, beiden van DZK. Kalle zwom naar de winst op zowel de 50 meter vlinder- als de 50 meter schoolslag en op de 100 meter vrije slag en 100 meter rugslag. Zijn broertje Melle tikte als eerste aan op de 50 meter rugslag, de 100 meter vlinderslag en de 100 meter wisselslag.

Benjamin merkt dat het DZK meer moeite kost om de concurrenten van onder meer De Bevelanders voor te blijven. ,,Het is leuk dat twee families tegen elkaar opboksen. Er wint niet maar één club meer. Wij beginnen ook te winnen.”

Clubrecords

Naast de strijd met de broers Van Gemert concurreren de Kapellenaren ook met elkaar. ,,Vroeger was dat meer dan tegenwoordig”, stelt Benjamin. ,,Als oudere broer krijg je het namelijk wel te horen als de jongste gewonnen heeft.”

Junior lacht. ,,We blijven normaal doen hoor. We wensen elkaar altijd succes.” Eenmaal in het water is het hard tegen hard. ,,Een aantal jaar geleden keken we elkaar bij een keerpunt recht in de ogen aan. Op zulke momenten wil je écht de snelste zijn.”

Tegenwoordig richten de broers zich niet zozeer op wedstrijden. ,,Dat zijn momentopnames”, weet Benjamin. ,,We willen de oude clubrecords verbreken. Deze momenten worden vastgelegd. Laatst is hij het record op de schoolslag aan mij kwijtgeraakt”, wijst de oudste met een lach naar Junior. ,,Die titel wil hij natuurlijk terug hebben.”

Ook hoopt het duo in de toekomst hoge ogen te gooien op de Nederlandse kampioenschappen. ,,We zitten er dicht tegenaan”, merkt Benjamin op.

Beeldmateriaal

De wedstrijden en trainingen van de broers Vermeulen worden geregeld gefilmd. Op basis van de beelden analyseren ze wat er beter kan. ,,Ik verpestte het op de start”, vertelt Benjamin over de afstand die Junior won. ,,En jij kwam zondag onder water te kort.”

Volledig scherm Benjamin (r) en Junior Vermeulen. © Marcelle Davidse

Naast het feit dat de beelden helpen bij de analyse, zijn deze soms ook confronterend. ,,Wat doen wij verkeerd en wat doen zij goed?”, verwijst Junior naar de strijd met Kalle en Melle van Gemert. De broers geven elkaar tips. ,,We kijken met een andere blik”, stelt Benjamin. ,,Op zulke momenten is het fijn dat je familie bent. Je weet wie het zegt.”

De stijl van de twee is verschillend. Junior is van nature een sprinter. ,,Ik richt me vooral op mijn techniek en slagtempo. Dat moet ik honderd procent in orde krijgen. Mijn techniek is verder dan die van jou.” Het gesprek valt een tel stil. ,,Daar zijn de meningen over verdeeld”, countert Benjamin.

De oudste van de twee probeert het verschil te maken in het krachthonk. Daarnaast traint hij eens per week mee met DZK. ,,Ben heeft veel talent in alle slagen. Daar ben ik soms best jaloers op. Maar hij heeft natuurlijk een jaartje extra trainingservaring,” stipt Junior met een glimlach het leeftijdsverschil aan.

Kampioenschap schoolzwemmen

Junior vindt het jammer dat weinig kinderen in Zeeland in contact komen met de zwemsport. ,,Wedstrijdzwemmen is geen populaire sport”, baalt hij. ,,Elke spier in je lichaam gebruik je. Daarnaast is het niet blessuregevoelig.”

Benjamin en hij hopen dat de kampioenschappen schoolzwemmen weer op de agenda komen te staan. De twee weten te vertellen dat De Bevelanders met andere verenigingen in gesprek is om het verdwenen initiatief nieuw leven in te blazen.