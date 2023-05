Benelux Tour brengt profpeloton onder een nieuwe naam naar Sluis

REPORTAGE. “Dat we filles à papa genoemd worden? We zijn er fier op”: de jeugd in ‘Le Zoute’ lijkt écht op die van ‘Knokke off’

Champagnedrinkende, cocaïnesnuivende, in-de-duinen-rollebollende, arrogante fils en filles à papa. ‘Knokke off’ - met in de hoofdrol Pommelien Thijs - schetst geen al te fraai beeld van de jongeren in de mondaine badstad. Onze reporter ging praten met de Knokse jeugd, en die blijkt zich te herkennen in dat cliché. Jongeren vertellen hoe het er écht aan toegaat in Knokke: “Tijdens het uitgaan, spenderen we toch makkelijk 400 euro.”