Bende krijgt tot zeven jaar cel voor vier gewapende overvallen op juweliers

Blankenberge/De Panne Aan lagerwal door Spaanse moordzaak: dertiger pleegt tientallen inbraken in kelders van flatgebou­wen

Een 33-jarige man uit Elsene riskeert 37 maanden cel voor tientallen inbraken in ondergrondse kelders van appartementsgebouwen in Blankenberge en De Panne. Volgens Ludovic C. raakte hij aan lagerwal toen z’n vader een moord in Spanje in z'n schoenen wilde schuiven. “Ik kan er toch ook niets aan doen dat ik bijna 5 jaar in de gevangenis heb gezeten?”, foeterde de man.

3 mei