Belg (83) komt om het leven bij zwaar verkeersongeval in Sluis

Het ongeval gebeurde donderdagavond omstreeks 19.30 uur. Nabij restaurant De Schaapskooi, tussen Heille en Aardenburg, raakte een Belgische auto met de wielen in de linkerberm. Daarna belandde het voertuig in een sloot. De impact van de crash was groot. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. Naast de politie, brandweer en ambulancedienst kwam ook de Rotterdamse traumahelikopter ter plekke. Het 83-jarige slachtoffer zat als passagier in de wagen en werd nog overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar overleed de tachtiger uiteindelijk aan zijn verwondingen, zo meldt de Nederlandse politie. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht.