Belevingscentrum HEY tijdelijk gratis te bezoeken tot heropening in 2024

Vernieuwde Belgium Pier feestelijk geopend

Nadat de gerenoveerde wandelweg van de Belgium Pier eerder al officieel in gebruik genomen werd, volgde donderdagavond de feestelijke opening met animatie, muziek en een dansfeest. “Onze grande dame is weer helemaal klaar om iedereen te ontvangen voor een heerlijke wandeling en om te genieten van het prachtige uitzicht over zee en de skyline van Blankenberge”, zei burgemeester Björn Prasse (Open Vld).