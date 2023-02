Bekende snackbar in Knokke-Heist volledig verwoest door brand

Een zware brand heeft zaterdagmiddag een snackbar in Knokke-Heist volledig verwoest. De uitbater van Pizza Pitta Milano kon tijdig ontkomen, maar de ravage is wel enorm. De brandweer had de handen vol met de bluswerken, maar kon de omliggende panden wel vrijwaren. “We probeerden het vuur tevergeefs nog zelf te blussen."

Het vuur ontstond omstreeks 16 uur op het Pastoor De Neveplein in de schaduw van de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist. Pizza Pitta Milano - een bekende snackbar in de buurt - was op dat moment open. Wat er precies fout liep, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een vriend van de uitbater, die op het moment van de brand ook aanwezig was, ontstond het vuur aan de frietketel. “We probeerden de vlammen nog zelf te doven in afwachting van de hulpdiensten, maar meteen was duidelijk dat het niet evident was”, zegt de man.

Bij aankomst van de brandweer was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. Er was sprake van een uitslaande brand die zorgde voor een enorme rookontwikkeling. “De rook verspreidde zich tot helemaal achteraan het gebouw. In het pand ernaast hebben we een drietal mensen moeten evacueren”, klinkt het bij de brandweer. Dat de pizzeria volledig verloren zou zijn, was snel duidelijk. De vlammen verspreidden zich snel en ook de verdiepingen boven de zaak gingen in vlammen op.

Uiteindelijk konden de brandweerlui wel voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de omliggende panden. De woning links van de zwaar getroffen pizzeria is wel tijdelijk onbewoonbaar omdat de gas- en elektriciteitsaansluiting preventief werd afgesloten omdat de brand ook woedde tegen de gemeenschappelijke scheidingsmuur.

Na de bluswerken werd de ravage pas helemaal duidelijk. In de zaak is alles zwartgeblakerd en blijft nauwelijks iets over. De politie stelde tijdens de interventie een perimeter in om nieuwsgierigen op afstand te houden. Over de precieze oorzaak van de brand kon de brandweer zich niet meteen uitspreken. Wellicht zal een deskundige van het parket daarover moeten oordelen. De uitbater van pizzeria Milano werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis voor controle, maar gewonden vielen er uiteindelijk niet. Ook de eigenaar van het getroffen pand kwam ter plaatse, maar veel kon de man vooralsnog niet kwijt, behalve dat de schade enorm is.

