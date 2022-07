Beelden tonen hoe verkeersagressie in Knokke-Heist uit de hand loopt: chauffeur (42) gaat voetgangers met gevarendriehoek te lijf

Blankenberge IN BEELD. Oldtimers lokken heel wat kijklusti­gen tijdens Retro Rally op Blanken­berg­se Zeedijk

Zondag vond de jaarlijkse Retro Rally met start in Blankenberge plaats. Om 10 uur verzamelden de pronkstukken op de Zeedijk van Blankenberge. Nadien volgde een rit via Houtave, Brugge en Zeebrugge om tegen de middag Blankenberge weer binnen te rijden. Organisator Piet Wittewrongel was alvast in zijn nopjes: “We hebben 32 oldtimers en het valt me op dat er heel veel diversiteit is. Zelf rijd ik mee in een Audi die 30 jaar oud is.”

