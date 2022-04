Beeld van Folon terug te bewonderen op strandhoofd van Knokke-Heist

Brugge RESTOTIP. De Stoepa in Brugge: “Een streepje zonne­schijn? Dan zit het windstille terras hier helemaal vol”

Als de temperaturen tijdens de tweede week van de paasvakantie hopelijk omhoog schieten en de zon weer van de partij is, dan wordt het genieten bij restaurant De Stoepa in Brugge. Gekend door Bruggelingen en regiogenoten voor de eerlijke no-nonsense keuken en de gezellige sfeer. Na meer dan 20 jaar is dat gevoel er niet veranderd.

