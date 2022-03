Baai van Heist krijgt nieuwe laag zand, dus mogen strandcabines pas later geplaatst worden

Knokke-Heist Ophef bij ouders over mogelijke overname gemeente­scho­len in Knok­ke-Heist: “Vastgoed wordt boven kinderen verkozen”

In Knokke-Heist is onrust ontstaan bij de ouders van leerlingen van de gemeentelijke scholen De Pluim en Het Anker. De reden: de mogelijke overname van de gemeentelijke scholen door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Het gemeentebestuur begrijpt de ongerustheid, maar wijst op de vele verkeerde informatie die de ronde doet. “Er is absoluut nog niks beslist.”

22 februari