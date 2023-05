AZ Zeno verwelkomt Ingeborg Sergeant als ambassadrice van ‘Pluszorg’

Jamie-Lee Six is ambassa­deur voor VeloVeilig Vlaanderen in West-Vlaanderen: “Belangrijk dat mijn metekindje veilig de baan op kan”

Vroeger waren de ouders van actrice Jamie-Lee Six altijd ongerust als ze naar school moest fietsen. “Ik moest altijd een berichtje sturen als ik aangekomen was”, zegt ze. Nu haar metekindje binnenkort leert fietsen, ervaart ze hetzelfde gevoel. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat ze veilig op de baan kan." Dat is dan ook de reden dat ze ambassadeur is van de HLN-campagne VeloVeilig Vlaanderen voor de provincie West-Vlaanderen. Bekijk het verhaal van Jamie-Lee hierboven.