Avondvoorstelling Cirque du Soleil geannuleerd wegens operationele redenen: “Andere voorstellingen gaan wel gewoon door”

Cirque du Soleil is sinds eind juli in Knokke-Heist met hun show KURIOS en de reacties zijn zéér positief. Alleen kregen mensen die vrijdagavond een ticket hadden geboekt niks te zien. “De avondvoorstelling van 20.30 uur werd helaas geannuleerd omwille van operationele redenen buiten onze wil om”, zegt de organisatie. “Klanten die tickets kochten via de website van Cirque du Soleil of het Contact Center, zullen de waarde van hun transactie binnen de 24 uur teruggeboekt krijgen op hun Cirque du Soleil klantenaccount. Indien men niet meer in de mogelijkheid is om een andere datum te boeken, kan een volledige terugbetaling aangevraagd worden door het formulier in te vullen via cirk.me/refund. Klanten die tickets kochten via de website van een partner of elders, vragen we rechtstreeks contact op te nemen met hun verkooppunt. We willen benadrukken dat alle andere voorstellingen van KURIOS blijven plaatsvinden zoals gepland. Dit bericht gaat dus enkel over de voorstelling van 4 augustus om 20u30.”