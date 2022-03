Avenoir zoekt jongeren met passie voor theater

Knokke-HeistVoor de nieuwe productie van Avenoir, de opvolger van het jeugdtheatergezelschap Appassionata, is het op zoek naar jongeren die op de planken willen staan in een nieuwe voorstelling. De audities vinden plaats in het Cultuurcentrum in Knokke-Heist.