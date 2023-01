Auto’s botsen op elkaar in Waterlandkerkje

BLANKENBERGE UiTPAS Regio Brugge vanaf vandaag te koop in Blankenber­ge

Vanaf 16 januari is de UiTPAS regio Brugge te koop in Blankenberge. Je kan de pas aanschaffen bij het Infopunt Toerisme, de Jeugddienst of het Sociaal Huis of een mail sturen naar uitpas@blankenberge.be.

