ASSISEN. Alexandru Caliniuc (27) krijgt 25 jaar cel voor moord en verkrachting Sofie Muylle (27)

ASSISEN. Zaak Sofie Muylle. “Een smeerlap”, zo zegt verdedi­ging over haar eigen cliënt

21 mei “Wat onze cliënt gedaan heeft, is vreselijk. Wie zo handelt, is een smeerlap.” De verdediging van Alexandru Caliniuc (27)pleitte met de handrem aan, vanochtend. De volksjury van het hof van assisen in Brugge heeft Caliniuc schuldig verklaard aan moord en verkrachting op Sofie Muylle (27). De Roemeen ontkende tevergeefs dat hij het slachtoffer in januari 2017 bewust van het leven beroofde. De vrouw uit Roeselare kwam op het strand van Knokke door onderkoeling om het leven. Van foltering was volgens de juryleden echter geen sprake.