Arno (29) vertrok al liftend vanuit Brussel... Zes jaar later zeilt hij vanuit Australië terug naar ons land: “Alles wat kon mislopen, is gebeurd. Maar wát een avontuur”

Een flinke dosis lef, zin voor avontuur en ook wel een goede engelbewaarder: dat is de cocktail die Arno Meyns (29) na een lange en ongelooflijke reis terug in Zeebrugge deed aanmeren. De jongeman was ooit al liftend aan zijn queeste begonnen: een wereldreis die hij vooraf goed had gepland. Hij leefde in een ‘van’, een busje: vaak primitief en zonder veel luxe. Eerst al liftend, onder meer door Europa en Canada. Later geraakte hij verzeild in Nieuw-Zeeland, waar hij de hond Freeda oppikte. “Ik had al enkele zeilers leren kennen en besloot in november van vorig jaar om vanuit Australië met de zeilboot terug naar huis te keren.”