Aqualex opent concept store in Knokke: “Kunst, design én showroom onder één dak”

De zaakvoerders zijn duidelijk trots op het resultaat. Voor de gelegenheid kwam minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) afgezakt richting Knokke-Heist. Toch sprong niet zijn aanwezigheid, maar wel de kunst in het oog. Want de concept store is veel meer dan een showroom alleen. “Als er iets is waar wij oog voor hebben, is het verfijning en design”, zegt Alexander Vanlerberghe, oprichter en CEO van Aqualex. “We zijn toonaangevend met onze producten, dankzij onze creativiteit en innovatie. We voelen ons om die reden heel erg verbonden met kunst en de kunstwereld in het algemeen. We wilden dan ook heel graag samenwerken met innoverende kunstenaars om zo samen een unieke de beleving te creëren.” Voor de selectie van de kunstwerken werd Lieselot Vandecappelle aangesteld als curator. Vanlerberghe, die de laatste jaren zelf verliefd is geworden op kunst, is alvast bijzonder blij met het resultaat. “Het is een echte totaalbeleving geworden. Precies wat we voor ogen hadden.”