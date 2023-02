Appartementengebouwen en horeca urenlang ontruimd vanwege gaslek in Cadzand, tientallen mensen opgevangen in sporthal

Mensen worden zo lang opgevangen in de sporthal. Vanwege de voorjaarsvakantie zijn de appartementen goed bezet. De gebouwen tellen in totaal 138 appartementen. Eric Dobbels, Caroline van Poucke en Geert Viaene zitten op hun gemak in de sporthal, samen met nog tientallen anderen. Ze wachten op wat komen gaat, maar van een paniekerige sfeer is geen sprake. Dobbels, 86 jaar en in zijn werkzame leven adviseur gevaarlijke stoffen, is de enige vaste bewoner van het zes appartementen tellende Duinhof, de andere twee zijn er toevallig voor wat onderhoud. De drie zijn niet echt geschrokken, zeggen ze. ,,Het brandalarm ging af, maar dat gebeurt wel vaker”, zegt Dobbels. ,,Toen hoorden we dat we toch even weg moesten.” Bang dat de boel de lucht in gaat is hij niet. ,,We blijven rustig afwachten.”

Aan het begin van de avond was gas gemeten in het riool, in het deel van de straat dat vanwege werkzaamheden is opengebroken. De politie zette daarop de omgeving af. Een adviseur gevaarlijke werd opgeroepen, evenals een monteur van Stedin. Er is een meetploeg en een extra eenheid van de brandweer die assisteerde bij de ontruiming, vanwege de grootte van het appartementengebouwen. Het gaat om hotel De Blanke Top en appartementen Duinhof Zuid en het Badhuis. De brandweer heeft even voor 21 uur de locatie van het lek gevonden, dat bevindt zich ter hoogte van Boulevard Wielingen nummer 7. Rond 22 uur zijn de leidingen afgesloten, de uitstroom van gas is daarmee gestopt. De daadwerkelijke reparatie volgt op een later moment. De brandweer gaat nu in de ontruimde panden meten of er nog gas waar te nemen is. Als dat niet het geval is, wordt het pand veilig verklaard en kunnen de bewoners terug. De verwachting is dat iedereen rond middernacht weer terug kan zijn.