Appartement onbewoonbaar verklaard na brand

Een alerte buurman merkte er de brand in een appartement op en alarmeerde de hulpdiensten. De brand bleek veroorzaakt door een frigo. Op dat moment was er niemand aanwezig in de flat. De situatie was snel onder controle, maar de schade is wel aanzienlijk. Het appartement werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Gewonden vielen er niet. In afwachting van de bluswerken werden de overige bewoners van het gebouw geëvacueerd.