Appartement onbewoonbaar na hevige brand: dertigtal bewoners uit gebouw geëvacueerd

INTERVIEW. Ben Van Den Keybus, de man die Het Witte Paard redde en al 8 hotels overnam in Blankenber­ge: “Van Marc Coucke kan ik nog veel leren”

In 2008 nam hij onder impuls van zijn moeder Het Witte Paard in Blankenberge over. De bekende revuetempel, die in 1936 opgericht werd door zijn overgrootvader, stond er toen financieel slecht voor. In februari nam Ben Van Den Keybus een achtste hotel over in de badstad, maar het ontbreekt hem niet aan ambitie. “Zou het niet straf zijn als we op termijn Het Witte Paard en ’t Colisée om kunnen vormen tot theaterzaal voor duizend mensen”, droomt hij luidop. Een gesprek over de plannen die hij samen met medevennoot Marc Coucke koestert.