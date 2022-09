Antwerpse jongere slaat minderjarige in elkaar in Knokke, terwijl z'n vriend staat te filmen: "Als dat de nieuwe trend is, is dat triestig”

Damme/Knokke-Heist Politie trok al negen rijbewij­zen in tijdens zomerbob­cam­pag­ne en betrapte 46 chauffeurs onder invloed

De lokale politie Damme/Knokke-Heist steunt de zomerbobcampagne met extra controles in Damme en Knokke-Heist. Sinds de start van de campagne reden al 46 van de 1.677 gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol. Er zaten ook drie automobilisten onder invloed van drugs achter het stuur. Het politieteam trok in totaal al negen rijbewijzen in voor rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

23 augustus