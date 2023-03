"Als hij hulpdiensten had gebeld, kon hij niet meer met z'n vader op reis gaan": man krijgt 4 jaar cel na derde drugsdode in z'n woning

Rookmelder wekt slapende bewoner bij zware woning­brand in Blankenber­ge: “Op die manier aan erger ontsnapt”

In Blankenberge is woensdag even na middernacht een zware brand ontstaan in een rijwoning in de Evendijk West. De ravage is enorm, maar gewonden vielen er niet. En dat is wellicht te danken aan de aanwezigheid van rookmelders.