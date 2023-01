"Als hij de hulpdiensten had gebeld, kon hij niet meer met z'n vader op reis": man riskeert 4 jaar cel na derde drugsdode in z'n woning

Knokke-HeistEen 41-jarige man uit Knokke-Heist riskeert 4 jaar cel voor schuldig verzuim en het ter beschikking stellen van z’n woning aan druggebruikers. Vorig jaar viel al voor de derde keer een drugsdode in het huis van Raoul S. Het parket verwijt de man dat hij de hulpdiensten niet belde. “Hij was bang dat hij niet met z’n vader op reis zou kunnen gaan”, pleitte de verdediging.

Het was net de vader van Raoul S. (41) die op 8 juli vorig jaar de hulpdiensten verwittigde. De man kwam geregeld vanuit Duitsland naar Knokke-Heist afgezakt om te poetsen in de woning van z’n zoon en boodschappen te doen. Die 8ste juli trof hij in een zetel in het huis een levenloos lichaam aan. Voor de man kon geen hulp meer baten. Hij stierf volgens de wetsdokter en toxicoloog aan een overdosis heroïne.

Zegel verbroken

Van Raoul S. was op het moment van het aantreffen van het lichaam geen spoor. De politie verzegelde zijn woning, maar op 10 juli bleek het zegel verbroken te zijn. S. kon in z'n woning worden gearresteerd. Aanvankelijk ontkende hij elke betrokkenheid, maar uiteindelijk ging hij toch door de knieën. De veertiger verklaarde dat hij samen met het slachtoffer drugs had gebruikt. Op een bepaald moment viel de man, waarna hij roerloos bleef liggen in de zetel. Toen het slachtoffer uren later nog steeds niet reageerde, besliste Raoul S. de reanimatie op te starten. Na een kwartier gaf hij echter op. “Hij was te moe”, stelde procureur Wendy Van Raepenbusch.

Wanneer het slachtoffer precies om het leven kwam, kon nooit volledig worden uitgemaakt. Het Openbaar Ministerie situeert het overlijden wel op 4 juli. “Op 3 juli werd de man voor het laatst levend gezien. Hij werd toen opgesloten na feiten van openbare dronkenschap in Brugge. Een dag later nam hij de trein richting Blankenberge, van waaruit hij doorreisde naar Knokke. Die dag moeten de feiten zich hebben voorgedaan.”

Quote Bij de tweede drugsdode heb ik de opmerking gemaakt wanneer de derde zou volgen. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou zijn. Hoe kan jij nog in de spiegel kijken? Rechter op het proces

Derde keer

Opvallend: op 6 juli zou Raoul S. nog met enkele andere mannen in z'n woning zijn geweest, maar zelfs dan belden ze de hulpdiensten niet. Het Openbaar Ministerie benadrukte dat het ook al de derde keer was dat er in de woning van S. een drugsdode viel. In 2015 kwam zijn broer er door een fatale overdosis om het leven. Raoul S. kreeg voor schuldig verzuim toen 10 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. En ook in 2021 stierf een man in z'n huis na de inname van drugs. S. belde toen wél de hulpdiensten en werd dan ook niet vervolgd. In het nieuwe dossier vorderde de procureur donderdagmorgen een effectieve celstraf van 4 jaar.

Op reis

De verdediging betwistte de feiten niet, maar probeerde vooral de persoonlijkheid van Raoul S. te kaderen. “Hij zit ingebed in het wereldje van daklozen en druggebruikers”, pleitte z’n advocate Ellen Eneman. “Die mensen weten dat ze bij Raoul terechtkunnen. Ze moeten maar drank of drugs meenemen en hij laat alles toe. Hij redeneert niet zoals u en ik en laat mensen verblijven, zodat hij kan mee gebruiken of drinken. Hij reanimeerde niet verder, omdat hij doorhad dat het te laat was. Om die reden belde hij ook de hulpdiensten niet. Als hij dat wel had gedaan, vreesde hij naar eigen zeggen niet op reis te kunnen gaan met z’n vader.”

Meester Eneman drong aan op een voorwaardelijke straf of werkstraf. Tot groot ongenoegen van de rechter. “Bij de tweede drugsdode heb ik de opmerking gemaakt wanneer de derde zou volgen”, foeterde ze. “Ik had niet gedacht dat het zo snel zou zijn. Hoe kan jij nog in de spiegel kijken?” Van de kant van Raoul S. bleef het echter oorverdovend stil. Vonnis op 2 maart.

