Alle jonge ooievaars met zender uit Zwin Natuur Park bereiken Afrika

Knokke-Heist Blaas bellen, geen rook: Knok­ke-Heist gaat voor ‘Generatie Rookvrij’

In Knokke-Heist is het startschot gegeven voor de sensibiliseringscampagne ‘Generatie Rookvrij’. Onder het motto ‘blaas bellen, geen rook’ bliezen lokale schoolkinderen naar hartenlust zeepbellen de lucht in. Dit als symbolische vraag om niet langer in hun zicht te roken of te dampen. Want zien roken, doet roken. En kinderen kopiëren gedrag. Ook rookgedrag. Maar door ervoor te zorgen dat rookvrij de norm wordt, worden de kinderen beschermd tegen de verleiding om later zelf te beginnen roken.

2 september